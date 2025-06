MG:Homem rouba a irmã para comprar drogas, vende notebook e blusa por R$ 20

Uma mulher de 40 anos registrou boletim de ocorrência, na segunda-feira (16), em Nazareno, na Região da Zona da Mata, após seu irmão, de 31 anos, e usuário de drogas furtarem um celular e uma blusa de sua residência. O irmão, autor do furto, confessou o crime e informou que trocou os objetos por drogas.

A vítima procurou o receptador, um homem de 32 anos, que admitiu ter comprado os itens por R$ 20, mas disse que o autor do furto, acompanhado de um jovem de 23 anos, levou os bens de volta mediante a devolução do dinheiro.

Durante as buscas, os policiais abordaram o homem de 31 anos e o receptador. Com o primeiro, foram encontrados uma garrafa de uísque, sete maços de cigarros, moedas que somavam R$ 6,15, um aparelho celular e uma cartela com 12 isqueiros.

O homem admitiu que esses produtos haviam sido furtados de um comércio local, onde os policiais constataram sinais de arrombamento. O proprietário confirmou o furto e informou que, além dos itens já recuperados, um notebook também havia sido levado.

Durante o trajeto até a delegacia, o suspeito tentou fugir e causou danos internos à viatura, arrancando a proteção lateral esquerda do compartimento de condução de presos e tentando forçar a grade de segurança. Apesar da tentativa, ele não conseguiu fugir e não ofereceu risco aos policiais. Segundo a corporação, os danos foram significativos e o conserto ainda será providenciado. Um procedimento administrativo será instaurado para apurar responsabilidades e cobrar a reparação dos prejuízos.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, um dos envolvidos já havia sido preso há cerca de 20 dias pelo mesmo tipo de crime. Ao todo, quatro pessoas foram presas e encaminhadas à Delegacia de Plantão para as medidas legais cabíveis. O notebook e o celular furtados foram recuperados em diferentes endereços.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.