Homem é morto a tiros, e dois ficam feridos, na Grande BH

Um homem de 23 anos foi morto a tiros, e outros dois, de 23 e 44 anos, ficaram feridos no Bairro Funcionários, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste sábado (17/5).

Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para atender duas pessoas atingidas por disparos de arma de fogo. Ao chegar, os agentes foram informados por populares que um terceiro indivíduo também havia sido ferido e socorrido por terceiros.

Segundo o boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que dois indivíduos esperam o homem que morreu se aproximar para começar a atirar. Na ação, outras duas pessoas que passavam pela rua também foram atingidas.

Após o crime, os suspeitos entraram em um Volkswagen Voyage branco e fugiram. Não foi possível identificar a placa do veículo pelas filmagens.

A vítima foi baleada no tórax, abdome e face. O jovem de 23 anos foi atingido nas nádegas e socorrido por terceiros. O homem de 44 anos foi baleado na perna direita e levado ao Hospital Municipal de Contagem pelos militares.

A perícia recolheu cápsulas de calibre 9 mm no local do crime. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML. Até o momento, ninguém foi preso.