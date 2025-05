Clássico no Mineirão altera trânsito na Pampulha, em BH, neste domingo (18)

A partida entre Cruzeiro e Atlético, na noite deste domingo (18/5), no Mineirão, na Pampulha, em Belo Horizonte, altera o trânsito nas redondezas do estádio.

De acordo com a Prefeitura de BH (PBH), uma operação envolvendo agentes da BHTrans, BPTran e Guarda Civil Municipal (GCM) vai monitorar o trânsito na região antes, durante e ao fim do jogo.

O duelo terá início às 20h30, mas o monitoramento do trânsito na região será iniciado na manhã deste domingo. Isso porque o clássico não será o único evento realizado nas proximidades. "O Cristo é Show" ocorre no Mineirinho, entre 12h e 23h. E, antes disso, haverá uma corrida de rua, programada para as 7h15, na orla da Lagoa da Pampulha.

Segundo a PBH, a concentração e a dispersão da corrida serão na Praça Geralda Damata Pimentel. Para o evento, o Treinão 5 Estrelas, estarão integradas equipes da BHTrans, GCM e Polícia Militar (PM).

Além disso, faixas de pano serão implantadas para a orientação dos condutores quanto aos desvios operacionais e reservas de área. Para a segurança, a BHTrans orienta motoristas e pedestres a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização implantada e os agentes de trânsito durante a operação.

Confira as interdições para cada evento:

Cruzeiro x Atlético

Intervenções no trânsito

Desde as 20h deste sábado (17/5), estão sendo implantadas proibições de estacionamento, alteração de circulação do entorno do Mineirão para garantir a fluidez do trânsito na região e instalação de faixas de tecido informativas para os motoristas e pedestres.

Neste domingo, será realizada inversão do sentido de circulação na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Cel. Oscar Paschoal e Rei Pelé. Nesse trecho, as pistas vão operar no sentido Av. Antônio Carlos/Orla da Lagoa, facilitando o acesso aos estacionamentos G1, G2 e G3.

Também será implantada faixa reversível operacional no contrafluxo da Av. Antônio Abrahão Caram, entre a “agulha” do canteiro central próximo à Rua Alexandre Barbosa até a Avenida Rei Pelé para utilização da força de segurança e salvamento.

Os itinerários das linhas 504, 506, S53, 64 e 67 serão alterados, seguindo o desvio do trânsito. Confira as linhas do transporte coletivo que atendem a região do evento:

64 – Estação Venda Nova / Assembleia via Carlos Luz - todos os dias;



67 - Estação Vilarinho / Santo Agostinho via Carlos Luz - dias úteis e sábados;



5102 - UFMG / Santo Antônio - dias úteis e sábados;



5106 – Bandeirantes / BH Shopping - todos os dias e horário noturno;



5401 - São Luís / Dom Cabral - todos os dias e horário noturno;



503 – Estação São Gabriel / Aparecida/Santa Rosa - todos os dias;



504 - Estação São Gabriel / Santa Rosa / Aparecida - todos os dias;



506 – Estação Ponto São José/ Av. Antônio Carlos



S-53 - Confisco / Ouro Minas - dias úteis e sábados;



S-54A - Dom Bosco/Shopping Del Rey - todos os dias;



S-54B - Dom Bosco/Shopping Del Rey - todos os dias;



S-56 - Vilarinho / São José - dias úteis e sábados.

Para o deslocamento em direção ao estádio, os taxistas podem usar as pistas exclusivas do Move. Confira os pontos de táxi no entorno do Mineirão:

Avenida Cel Oscar Paschoal (pista Interna, canteiro central), em frente ao G2 Hall Principal.



Avenida Antônio Abrahão Caram (pista externa), entre Alameda das Palmeiras e Avenida Cel Oscar Paschoal.



Avenida Rei Pelé (canteiro central da pista externa), entre a Avenida Antônio Abrahão Caram e o estacionamento G1.

Veículos de app e caronas

Haverá um ponto permitindo o embarque e desembarque para veículos de aplicativos e carona na Avenida Antônio Abrahão Caram entre as alamedas dos Coqueiros e das Princesas.

Treinão 5 Estrelas

A largada para a corrida de 6 km será na Praça Geralda da Mata Pimentel, na Rua Exp. Celso Racioppi, seguindo pela Av. Otacílio Negrão de Lima sentido anti-horário; retorno antes da rotatória da Av. Alfredo Camaratte, preservando o trânsito na rotatória; segue pela Av. Otacílio Negrão de Lima sentido horário; retorna antes da esquina com a rua Mondovi; e segue sentido anti-horário até a Av. Exp. Celso Racioppi no contrafluxo até a chegada.

Já na corrida de 10 km, a largada será na Praça Geralda da Mata Pimentel, seguindo pela Av. Otacílio Negrão de Lima sentido anti-horário; retorno antes da rotatória da Avenida Alfredo Camaratte, com mudança de pista sobre o canteiro central, de forma a preservar o trânsito na rotatória; segue Avenida Otacílio Negrão de Lima retornando próximo ao número 7.030 (sem chegar à rotatória, de forma a preservar o seu trânsito); e segue sentido anti-horário até a Av. Exp. Celso Racioppi no contrafluxo até a chegada.

Medidas operacionais

O entorno da praça está interditado desde o início deste sábado para montagem da estrutura, enquanto a Avenida Celso Racioppi e a Rua Versília, incluindo a ciclovia, entre Avenida Otacílio Negrão de Lima e a Rua Calábria, serão interditadas para montagem das estruturas até as 17h de domingo.

Das 5h às 13h de domingo, a Avenida Otacílio Negrão de Lima será interditada no trecho entre a rotatória da Avenida Alfredo Camarate e a rotatória da Avenida Sicília nos dois sentidos e entre a rotatória da Avenida Sicília e a Rua Orsi Conceição, apenas no sentido Mineirão/Zoológico. Também serão interditados trechos das Ruas Mondovi, Livorno e Ferrara. Confira a programação das interdições:

2h– Início da instalação da sinalização provisória na área do evento;



5h – Interdições e coneamento da faixa de rolamento do percurso;



7h15 - Início das largadas;



11h – Término do evento;



13h - Fim da interdição do percurso e retirada da sinalização;



17h – Fim das interdições no entorno da praça.

Desvios

Até as 17h de domingo (18/5):

Sentido Avenida Fleming/Praça Dino Barbieri: Avenida Fleming, Rua Exp. Paulo de Oliveira, Rua Exp. Benvindo Belém de Lima, Avenida Otacílio Negrão de Lima.

Sentido Zoológico/Mineirão: Avenida Otacílio Negrão de Lima, Rua Sardenha, Rua Palermo, Avenida Cremona, Rua Rovigo, Rua Siena, Rua Calábria, Rua Exp. Celso Racioppi, Rua Exp. Paulo de Oliveira, Avenida Dom Orione, Avenida Otacílio Negrão de Lima.

Sentido Mineirão/Zoológico: Avenida Otacílio Negrão de Lima, Avenida Dom Orione, Rua Expedicionário Paulo de Oliveira, Avenida Fleming, Rua Calábria, Avenida Cremona, Rua Palermo, Praça Paulo Gustavo, Avenida Otacílio Negrão de Lima.

As linhas 5106, 8550, 30, 3302A, 535, 639 e S54 terão os trajetos alterados durante a realização do evento.