Dezesseis radares do tipo Detector de Invasão de Faixa Exclusiva (DIF) foram homologados pela Prefeitura de BH e pela BHTrans, para regular o tráfego nas pistas de ônibus de vias dos bairros Centro, Barro Preto, Hospitais, Barreiro, Venda Nova, São Pedro, Carmo e Jardim Atlântico (confira a localização de cada radar no fim da reportagem).

Os aparelhos serão instalados ou substituirão outros em fim de contrato em vias como as avenidas Nossa Senhora do Carmo, Vilarinho, do Contorno, dos Andradas e Waldyr Soeiro Emrich.

De acordo com a BHTrans, os equipamentos ainda não estão em operação. "Nesse momento, as equipes estão finalizando a implantação das estruturas e realizando os ajustes necessários na sinalização viária. Em casos de equipamentos de controle de excesso de velocidade, também são realizadas as aferições do INMETRO nos equipamentos", informou.

Ainda não há uma data de operação definida. "Só após todo esse processo, seguindo todas as orientações da legislação vigente, os radares estão aptos a entrarem em operação".

Antes da entrada em operação dos equipamentos, faixas de pano serão implantadas nos endereços escolhidos para informar aos motoristas e pedestres da novidade.

Invadir a faixa exclusiva de ônibus em Belo Horizonte é considerada infração gravíssima. A penalidade é de multa de R$ 293,47 e adição de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista

Onde vão funcionar os novos radares

Local * Sentido

Avenida do Contorno/Rua Goitacazes (Barro Preto) * Barro Preto/Centro



Avenida dos Andradas (com Alameda Ezequiel Dias, Hospitais) * Centro/Bairro



Avenida dos Andradas (sob Viaduto da Avenida Francisco Sales) * Centro/Bairro



Avenida dos Andradas (Praça Rui Barbosa) * Centro/Bairro



Avenida dos Andradas (com Rua dos Tupinambás, Centro) * Bairro/Centro



Avenida Nossa Senhora do Carmo- Pista Interna (depois da Rua Montes Claros) * Bairro/Centro



Avenida Nossa Senhora do Carmo - Pista Interna (depois da Rua Rio Verde) * Bairro/Centro



Avenida Nossa Senhora do Carmo - Pista Interna (depois da Rua Rio Verde) * Centro/Bairro



Avenida Presidente Antônio Carlos - Acesso a Pista Exclusiva para Ônibus (antes da rua Adalberto Ferraz) * Dois sentidos



Avenida Risoleta Neves (entre Viaduto 1979 e Praça Corpo de Bombeiros Militar) * Bairro/Centro



Avenida Vilarinho (Rua Bernardo Ferreira da Cruz) * Bairro/Centro



Avenida Vilarinho (após Rua Bernardo Ferreira da Cruz) * Centro/Bairro



Avenida Waldyr Soeiro Emrich - Pista Interna (Avenida Dois, Bairro das Indústrias I) * Centro/Bairro



Avenida Waldyr Soeiro Emrich - Pista Interna (Rua Alfredina Amaral, Bairro das Indústrias I)

* Bairro/Centro



* Bairro/Centro Praça Maria Deusa Marra (com Avenida Portugal - Estação Pampulha)

* Bairro/Centro