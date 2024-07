As avenidas do Contorno e dos Andradas, em Belo Horizonte, vão ganhar cinco novos radares do tipo detector de invasão de faixa exclusiva (DIF). Além disso, outros 11 já existentes em outras vias serão substituídos.





A liberação dos equipamentos de fiscalização eletrônica foi divulgada pelo Diário Oficial do Município (Dom) ainda nesta sexta-feira (19/7).





A publicação, porém, não confirmou uma data para as instalações. Em nota, a BHTrans informou que os equipamentos não estão em operação e que, neste momento, equipes estão finalizando a implantação das estruturas e realizando ajustes necessários na sinalização das ruas.





As avenidas citadas no Dom são: do Contorno, dos Andradas, Nossa Senhora do Carmo, Presidente Antônio Carlos, Risoleta Neves, Vilarinho, Waldyr Soeiro Emrich e Portugal.





A autarquia ressaltou que os equipamentos de excesso de velocidade também serão aferidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e afirmou ainda que, somente após todo o processo, os radares estarão aptos para operar. Os motoristas e pedestres serão avisados com antecedência por meio de faixas, que serão instaladas nas vias.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice