Desenvolvida a partir do surgimento de uma escola, Juvenília, localizada no extremo Norte de Minas Gerais, é a cidade mais jovem do estado e recebeu esse nome em razão da grande maioria de jovens que compunham o território na época de sua emancipação, atraídos pelas atividades da rede de educação instituída.







O município mineiro, antes vila, foi emancipado apenas em 1995, mas de acordo com Jones Nunes, secretário geral da prefeitura, a primeira eleição só aconteceu no final do ano de 1996, ou seja, o primeiro ano de gestão foi em 1997. A cidade, portanto, tem apenas 28 anos e um pouco menos de 6 mil habitantes.





Lei 12.030





Assim como Juvenília, muitos municípios de Minas Gerais também foram autorizados a se emancipar em 1995, em função da Lei 12.030.

No entanto, o que caracteriza Juvenília como o município mais jovem do estado, segundo o Governo de Minas, é o tempo que a vila demorou para elaborar sua proposta depois da aprovação da lei.





História

A cidade começou a se desenvolver a partir da Escola Professor Manoel Ambrósio, que também funcionava como um internato na época, em 1953. Ela foi construída à margem direita do Rio Carinhanhapara atender os filhos de lavradores e agricultores locais e vizinhos.

Rio Carinhanha no extremo geografico mineiro

Logo depois da fundação, a escola foi renomeada para Fundação Educacional Caio Martins (Fucam), que se consolidou como rede de escolas no interior de Minas. O nome, que homenageia um escoteiro morto em um acidente de trem, também deu nome à vila, hoje conhecida como Juvenília.

Segundo o ex-diretor e também ex-aluno Alaripe Duraes, a referência ao nome da escola conversa com o lema que Caio Martins, que era escoteiro, havia deixado. Quando sofreu o acidente e foi socorrido, ele teria dito que era para “socorrer os outros primeiro”, pois um escoteiro caminharia com suas próprias pernas.

Até hoje muitos dos alunos da Fucam também se tornam escoteiros. Alaripe Duraes é um deles e hoje é chefe escoteiro de um grupo da cidade.



De vila a cidade

No ano seguinte, em 1954, a prefeitura de Manga foi transferida para Montalvânia, fazendo com que a vila Caio Martins se tornasse, em 1962, distrito do município do Norte de Minas.

Somente no final da década de 1990, o local foi emancipado a cidade, recebendo o nome de Juvenília, em função da predominância de jovens atraídos pelas atividades da escola, como explicou o secretário geral da prefeitura Jones Nunes.