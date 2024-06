A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) homologou 30 radares na capital mineira, nesta terça-feira (11/6). A informação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) e assinada em conjunto pela BHTrans e pela Superintendência de Mobilidade Urbana (Sumob). Do total de equipamentos, cinco ainda não existiam e serão instalados; os demais serão atualizados.

Segundo a PBH, 24 aparelhos de fiscalização eletrônica são do tipo “Detector de Avanço de Semáforo (DAS)”, e seis têm função de “Detector de Conversão Proibida (DCP)”. Ambos são da marca Brascontrol e modelo BRI 7000.

A prefeitura informou que os radares "estão em fase de aceite de conformidade pela BHTrans" e que cinco equipamentos "serão instalados em novos locais, como na avenida Dom Pedro I, 3000”.

Os locais que já possuem radar serão atualizados. "Neste momento, as equipes estão preparando os locais, implantando estruturas e sinalização viária necessária, e também são realizadas as aferições do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) nos equipamentos. Os radares só entram em operação após esse processo. Faixas de pano serão implantadas com antecedência para informar os motoristas e pedestres assim que cada um dos equipamentos entrar em operação", afirmou a PBH.



Dados da prefeitura atualizados pela última vez em 18 agosto do ano passado indicam que BH tinha 399 equipamentos em operação, sendo a maioria, 116, do tipo controlador de velocidade, seguido por 100 detectores de avanço de sinal.

Veja onde estão e os sentidos dos 30 radares

Detector de Avanço de Semáforo (DAS)

Av. do Contorno, esq. Av. dos Andradas | Sentido Santa Efigênia / Santa Tereza Av. do Contorno, esq. Av. dos Andradas | Floresta / Santa Efigênia Av. dos Andradas, esq. Av. do Contorno | Bairro / Centro Av. Cristiano Machado, esq. Rua Augito - Alça Esquerda | Bairro Graça / Floresta Av. Cristiano Machado, esq. Rua Augito | Bairro Graça / Floresta Av. Presidente Antônio Carlos, nº 2672 | Centro / Bairro Av. Presidente Antônio Carlos, oposto ao nº 2672 | Bairro / Centro Av. Presidente Antônio Carlos, esq. Rua Estoril | Centro / Bairro Av. Presidente Antônio Carlos, esq. Rua Padre Leopoldo Mertens | Centro / Bairro Av. Presidente Antônio Carlos, nº 4157 | Bairro / Centro Av. Presidente Antônio Carlos, esq. Av. Antônio Abrahão Caram | Bairro / Centro Av. Presidente Antônio Carlos, nº 7596 | Centro / Bairro Av. Presidente Antônio Carlos, nº 7605 | Bairro / Centro Av. Dom Pedro I, nº 1220 | Centro / Bairro Av. Dom Pedro I, oposto ao nº 1220 | Bairro / Centro Av. Dom Pedro I, nº 3000 | Centro / Bairro Av. Dom Pedro I, oposto ao nº 3000 | Bairro / Centro Av. Vilarinho, esq. Rua Maçon Ribeiro | Bairro / Centro Rua Severino Lara, esq. Av. Vilarinho | Minas Caixa / Venda Nova Av. Vilarinho, esq. Rua Severino Lara | Centro / Bairro Av. Vilarinho, esq. Rua Cascalheira | Bairro / Centro Rua Espinosa, esq. Av. Dom Pedro II | Carlos Prates / Santo André Av. Waldyr Soeiro Emrich, esq. Rua José dos Santos Lage | Milionários / Jatobá Av. Waldyr Soeiro Emrich, esq. Aladin Correa de Faria | Jatobá / Milionários

Detector de Avanço de Semáforo (DAS) conjugado com Detector de Conversão Proibida (DCP)