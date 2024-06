O Concurso Prato Junino carrega homenagem no tema deste ano. Os "95 anos do Mercado Central", importante ponto turístico de Belo Horizonte, serão o mote da disputa da 5º edição do evento. A competição vai reunir estudantes dos cursos de gastronomia das universidades Estácio de Sá, Senac, Promove, Arnaldo e Una. A primeira etapa é a seletiva nas instituições e ocorre entre os dias 12 a 21 de junho.

Os participantes poderão criar receitas salgadas ou doces, tendo como ingrediente obrigatório o queijo, produto mais vendido no centro de compras da capital, e pelo menos mais dois insumos característicos da culinária mineira.

As receitas serão avaliadas levando-se em consideração aspectos como harmonia de sabor e textura, apresentação do prato, originalidade e economicidade.

A seleção dos pratos acontecerá em duas fases, sendo a primeira nas seletivas dentro das faculdades, onde dois grupos de cada instituição serão selecionados. Já a segunda será a decisão.

O júri técnico da fase final será formado pelos chefs de cozinha Yves Saliba (Restaurante Per Lui) e Pedro Barbosa (Uaiê Sorvetes) e por Carolina Daher, jornalista, gastrônoma, colunista da "Revista Encontro" e curadora do Fartura, plataforma digital de produção de conteúdos e experiências gastronômicas.

Os influenciadores com foco em gastronomia Dudu Pônzio, proprietário da Dona Torta BH, e Maria Clara Magalhães, apresentadora na Rede 98 FM, também participarão da comissão julgadora.

Os cinco grupos de estudantes vencedores, um de cada instituição, receberão dólmãs personalizadas (uniforme usado por chefs de cozinha), além de um prêmio por participação. Os pratos ganhadores ainda serão comercializados na Vila Gastronômica, espaço de alimentação no Arraial de Belo Horizonte 2024. O evento final está previsto para em 13 de julho, na Cozinha Escola no Mercado Central.

Veja o cronograma das seletivas

Estácio de Sá: 12 de junho, às 10h (seletiva 1)

Estácio de Sá: 13 de junho, às 20h30 (seletiva 2)

Senac: 19 de junho, às 13h

Promove: 20 de junho, às 19h

Arnaldo: 21 de junho, às 14h

UNA: 21 de junho, às 19h