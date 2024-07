O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, tem enfrentado um cenário de caos na tarde desta sexta-feira (19/7) com o enorme número de voos cancelados devido ao apagão global nos sistemas cibernéticos. Passageiros estão há mais de quatro horas em filas atrás de informações das companhias aéreas, que não dão previsão para quando os voos serão remarcados.





Até às 16h, o aeroporto teve 54 voos atrasados e outros 13 cancelados pela Azul, segundo informações da BH Airport, que administra o terminal.





A empresária Camila Pinheiro, de 44 anos, tinha um voo marcado para às 15h40 com destino a Salvador (BA), onde faria uma escala às 21h40 e seguiria para Madri, na Espanha. Ela chegou em Confins no fim da manhã e, desde que o seu voo foi cancelado, tem tentado conseguir uma solução com a companhia aérea Azul.





“Ainda não sabemos se o voo para Madri foi cancelado. Não está no sistema ainda. Por enquanto, está ok. Vou ver se eles conseguem me colocar em algum voo que vá para Salvador para ver se consigo chegar em tempo hábil para fazer a conexão”, relata.





Camila, que está de mudança para a Espanha com a filha pequena, acredita que sua situação está até melhor do que pessoas que vão viajar com hotel marcado ou com dias de viagem contados. “No meu caso, como estou de mudança, se tiver que remarcar é um transtorno, mas não tem maiores consequências do que para outras pessoas”.





O cozinheiro Leonardo dos Santos, de 45 anos, é uma das pessoas que teve compromisso profissional prejudicado devido ao voo cancelado. Ele está em Confins para fazer uma escala até Governador Valadares. O cozinheiro partiu de São Paulo para trabalhar nos próximos dias na cidade do Vale do Rio Doce.





A companhia aérea disse para ele que não há vagas em voos para hoje e amanhã, assim como também não há vagas de hotel, já que todas foram ocupadas com passageiros de outros voos afetados pelo apagão nos sistemas.





“Vou ter que pagar o hotel do meu bolso”, relata o cozinheiro, que só poderá embarcar no domingo e diz se sentir constrangido com toda a situação. “A única possibilidade que me deram foi ir para Governador Valadares hoje de ônibus. Eu não comprei passagem de ônibus. Se fosse pra ir assim, eu tinha comprado”.

Outra passageira que ainda não teve a situação resolvida foi a nutricionista Graziela Poubel, de 41. O voo que ela pegou pela manhã no Espírito Santo já havia atrasado quatro vezes - inicialmente marcado para 9h45, o avião só decolou às 11h30. O destino final da viagem dela é o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.





“O mesmo avião que eu vim do Espírito Santo ia para o meu destino, só que eles mandaram sair da aeronave para poder limpar. Nisso que eu saí, eles encheram o avião com outro voo e mandaram a gente descer porque cancelou a nossa passagem, que a gente teria que remarcar”, relata.





A nutricionista está viajando com os dois filhos pequenos, de 6 e 9 anos. Fora de casa desde as 7h da manhã, a passageira enfrenta dificuldades para alimentar os filhos enquanto espera na fila para tentar resolver a situação. Ela chegou a ficar em duas filas diferentes, pelo menos duas vezes em cada, por confusão dos funcionários da companhia aérea.





“A minha sorte é que eu trouxe coisas para comer, porque meu filho é seletivo, ele não pode comer coisas que tenham leite ou coisas assim, que podem estar contaminadas. E aí, o que eu faço agora para dar almoço para ele?”





Outro lado

Em nota, atualizada às 15h25, a Azul informou que “a intermitência massiva em sistemas globais de Tecnologia da Informação gerou impacto diretamente em sistemas de diversos setores, inclusive na operação da aviação mundial” e que a companhia registrou atrasos pontuais em parte de seus voos na manhã desta sexta-feira.







“Os clientes afetados estão recebendo toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A orientação é que os Clientes que possuem voo hoje verifiquem o status da sua reserva no app ou site da Azul antes de se dirigir ao aeroporto”, disse a companhia, que também informou lamentar eventuais transtornos causados.





A BH Airport, concessionária do Aeroporto de Confins, informou que o apagão cibernético global não afetou os seus sistemas, mas que algumas companhias aéreas sofreram indisponibilidade em seus sistemas em todo o país.





“Estamos monitorando a situação e os impactos aos passageiros, em cooperação com as companhias aéreas e os órgãos do setor, a fim de minimizar os efeitos. A orientação aos passageiros é que se informem com a companhia aérea sobre a situação do seu voo e, caso viajem hoje ainda, se organizem para chegar com antecedência ao aeroporto”, disse a concessionária.