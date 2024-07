Uma falha generalizada em sistemas de tecnologia afetou diversas atividades de comunicação, operações financeiras e transporte pelo mundo nesta sexta-feira (19/7). Os efeitos começaram a ser sentidos na madrugada, com impactos em setores como aviação, telecomunicações e saúde.

A causa do apagão está relacionada ao software de segurança cibernética "Falcon", desenvolvido pela CrowdStrike para proteger sistemas operacionais, como o Windows, contra ataques cibernéticos. De acordo com o CEO da CrowdStrike, George Kurtz, a interrupção nos serviços ocorreu devido a uma atualização no sistema que provocou a falha no Windows. Kurtz divulgou a informação em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

A pane fez com que o Windows travasse e exibisse uma tela azul, impactando aplicativos como Microsoft Teams, PowerBI e Fabric, que começaram a apresentar instabilidade. O problema afeta apenas o sistema operacional da Microsoft.





“Este não é um incidente de segurança ou um ataque cibernético. O problema foi identificado e a operação para consertar já está em andamento”, garantiu Kurtz, que disse ainda que os canais oficiais de comunicação da empresa estão à disposição dos clientes. O problema, segundo a CrowdStrike, foi identificado e corrigido, mas ainda há impactos em sistemas de empresas de todo o mundo.





O apagão também afetou o Azure, a plataforma de computação em nuvem da Microsoft, utilizada para armazenar informações e contratada por diversas empresas, o que causou uma pane que impactou serviços de saúde, operações financeiras e transporte.

Por volta das 8h, a Microsoft informou que a causa do apagão havia sido corrigida, mas que o "impacto residual da interrupção cibernética" continuava afetando alguns aplicativos do Office 365 e outros serviços.





No Brasil, clientes de alguns bancos relataram que serviços e aplicativos estavam fora do ar. O site Downdetector, que monitora problemas em canais digitais, apontava reclamações em pelo menos quatro instituições financeiras: Banco Pan, Bradesco, Neon e Next.