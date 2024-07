Um apagão cibernético global atinge sistemas de banco em diversas partes do mundo, Brasil incluído. Na manhã desta sexta-feira (19/7), usuários percebem impossibilidade de usar aplicativos de banco. Além do sistema bancário, serviços de companhias aéreas, transportadoras, telecomunicações e empresas de mídia também relataram falhas na comunicação e impedimento de operações.

De acordo com o site Downdetector, que fiscaliza a atividade de plataformas on-line, diversos bancos estão com instabilidade no acesso de clientes. Usuários não conseguem entrar nas contas e fazer pagamentos via aplicativo, como boletos bancários e transferências via Pix.

Dentre os bancos com funcionamento no Brasil, estão com problema o Bradesco, Next, Neon, Pan e o Banco do Brasil.

A Caixa Econômica Federal, o Santander, o Banco Central do Brasi e o Banco Inter também registraram instabilidade, mas o acesso já foi normalizado.

O aplicativo do Banco Bradesco inclusive explica aos usuários o motivo da instabilidade. "Atenção... Em virtude de um apagão cibernético global, alguns canais digitais do Bradesco apresentam indisponibilidade nesta manhã. Equipes estão atuando para a regularização o mais breve possível. Os terminais de autoatendimento do banco funcionam normalmente", avisa o banco.

Excluir e baixar o aplicativo novamente, no entanto, não altera a instabilidade e pode prejudicar o usuário. O próprio Bradesco avisa na tela inicial: "Não desinstale o app para não perder sua Chave de Segurança".

Entenda o apagão

Empresas de diversos setores sofreram instabilidades nas comunicações e acesso à nuvem, mas ainda não se sabe a causa exata do apagão. Algumas companhias apontam a Crowdstrike como responsável pela falha, uma vez que perceberam um problema técnico com softwares da empresa de segurança em sistemas Windows, da Microsoft.

Em comunicado, a empresa que afirma que o apagão global não é um ataque cibernético, mas um defeito em uma atualização de sistema. "O problema foi identificado, isolado e um conserto está sendo feito. Encaminhamos os clientes ao portal de suporte para as mais recentes atualizações e vamos continuar oferecendo atualizações completas e contínuas em nosso site", afirmaram.

Além de bancos, companhias aéreas como American Airlines, Delta Airlines, United Airlines e Allegiant Air suspenderam seus voos, telecomunicações na Austrália sofreram interrupções. Ainda, hospitais nos Países Baixos e a Bolsa de Valores de Londres também foram afetados.