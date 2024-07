A mulher que está vivendo com a mãe há mais de 4 meses em uma unidade do McDonald’s no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, alegou ter sido agredida verbalmente por um cliente que frequentava o local.







Bruna Muratori, de 31 anos, confirmou à coluna F5, do jornal Folha de São Paulo, que registrou queixa na polícia. Ela conta que uma mulher havia se sentado ao lado para lanchar, logo depois, teria proferido xingamentos. Bruna disse, também, que preferiu não reagir, mas a suspeita continuou com os ataques.





"Não dá mais para ficar aqui. Infelizmente, estou vendo alguns apartamentos mais distantes dessa área que nós queríamos ficar. O que der para fechar, vou fechar. Precisamos sair daqui", disse.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) confirmou que o caso foi registrado na 14ª DP, no Leblon, e que diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.





Relembre o caso





Bruna, 31, e Susane, 64, estão “morando” no McDonald’s desde, ao menos, o mês de abril – quando o caso veio à tona na internet. Porém, os moradores da região destacaram que ambas estão no espaço desde fevereiro. As duas permanecem na loja durante o horário de funcionamento e, quando a unidade fecha, elas esperam do lado de fora.

Ainda segundo a reportagem do portal F5, mãe e filha são citadas em ações de desentendimentos com proprietários. A CBN também levantou que as mulheres já tiveram problemas e foram despejadas de imóveis no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro por não pagarem o aluguel.