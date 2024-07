O ex-presidente americano Barack Obama disse a pessoas de seu entorno que Joe Biden deveria reconsiderar sua candidatura à reeleição, informou nesta quinta-feira (18) o jornal The Washington Post.

Obama acha que as chances de vitória de Biden, de 81 anos, diminuíram e que ele deveria "considerar seriamente a viabilidade de sua candidatura", afirma o jornal, citando fontes próximas ao ex-presidente.

Obama, de quem Biden foi vice-presidente entre 2009 e 2017 e que ainda exerce bastante influência no Partido Democrata, não reagiu à publicação da notícia.

Desde o desempenho desastroso de Biden no debate com seu adversário republicano Donald Trump em junho, cresce o número de membros do Partido Democrata que pedem ao presidente para desistir de concorrer à reeleição.

Biden foi diagnosticado com covid-19 e está isolado em sua casa de praia no leste dos Estados Unidos. Por ora, ele insiste em permanecer na corrida à Casa Branca, mas a pressão só tem aumentado.

Os líderes dos democratas no Senado e na Câmara dos Representantes, Chuck Schumer e Hakeem Jeffries respectivamente, teriam se reunido com Biden nos últimos dias para alertá-lo de que sua candidatura também ameaça o desempenho do partido nas eleições legislativas, que ocorrem junto com o pleito presidencial.

