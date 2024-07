Funcionários do posto de saúde em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, denunciaram que alguns pacientes tiveram que compartilhar os leitos com cadáveres

Funcionários do posto de saúde em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, denunciaram que alguns pacientes tiveram que compartilhar os leitos com cadáveres.

De acordo com as reclamações, o local destinado aos corpos na unidade estava desativado. O Posto de Saúde São João é tido como um dos principais do município e administrado pela prefeitura.

“A permanência junto a um corpo no mesmo local só existe contaminação se a pessoa manipular o cadáver, que eu creio que ninguém são consciência irá fazer. O corpo já não está mais respirando, não está eliminando bactérias no ambiente, mas é evidente que isso aumenta a insalubridade do local”, esclareceu para a Super Rádio Tupi Sylvio Provenzano, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do Cremerj.

A Secretaria de Saúde de São João de Meriti informou que, por conta de falhas da rede elétrica fora da unidade, a refrigeração do necrotério teve um problema. Contudo, enfatizaram de que não durou um mês e a sala onde o necrotério funciona já foi consertada.

Leia também: Cobra é encontrada em parquinho de creche e alarma funcionários

Já a Light, concessionária de energia responsável pelo fornecimento da região, informou em nota, de que não recebeu nenhum chamado da secretaria para a unidade em questão.