Cobra coral falsa estava dentro de uma caixa de madeira no parquinho da creche

Uma tarde de brincadeiras no parquinho de uma creche em Gaspar, Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi interrompida por um inesperado visitante: uma cobra. O incidente ocorreu na quarta-feira (17/7), por volta das 14h30min, quando uma das crianças avistou o réptil dentro de uma casinha de madeira e imediatamente alertou a professora. Os bombeiros foram acionados para realizar a captura do animal.

Localizada na Rua Frei Solano, no Gaspar Mirim, a creche não teve feridos no incidente. A cobra, identificada como uma coral-falsa pelo Instituto Butantan, foi removida para uma área de mata distante das instalações da creche. Apesar do susto inicial, a coral-falsa é conhecida por imitar a aparência das corais verdadeiras, mas não representa perigo aos seres humanos.

Diferentemente das corais verdadeiras, que são extremamente venenosas e pertencem à mesma família das najas e mambas, a coral-falsa usa sua semelhança visual como defesa contra predadores, segundo especialistas do Instituto Butantan. A distinção entre as duas geralmente é feita através da análise da dentição.

Este incidente lembra um caso semelhante ocorrido no mês passado em Timbó, onde uma coral verdadeira foi encontrada dentro de uma escola no Bairro Pomeranos. Apesar do susto, a cobra foi capturada e devolvida ao seu habitat natural sem ameaçar alunos ou funcionários da instituição.