Durante uma ida à farmácia, Giovana Vieira, de 20 anos, descobriu que faltava R$ 1,90 para conseguir pagar a conta, que era de pouco mais de R$ 10. No desespero, ela resolveu pedir socorro para a melhor amiga, Isabelle Ribeiro, de 23 anos.







Ela logo tentou ajudar e mandou tudo o que tinha na conta: R$ 1,49, menos do que Giovana precisava. "Amiga isso é tudo que eu tenho. Que pobreza miserável que nós estamos", escreveu, se justificando.

A história foi contada nas redes sociais, que acabou viralizando. "Muitas pessoas se identificaram e até marcaram amigos nos comentários do vídeo", contou Giovana em entrevista ao g1.







"Eu postei porque achei muito engraçada a situação que passamos, ela é minha melhor amiga, até na pobreza, ela me mandou tudo que tinha na conta, precisei pedir um pix para minha mãe para inteirar o valor, mas deu certo", disse.







As duas são amigas há 5 anos e sempre se ajudam. "Sempre podemos contar uma com a outra, se ela tem ela me ajuda, e se eu tenho eu a ajudo, ela é minha casca de bala", declarou, em referência ao hit viral do TikTok.







Depois que o vídeo fez sucesso, a jovem de 20 anos começou a receber diversas transferências. "Eu comecei a receber vários PIX, de R$ 0,01, tem gente que me mandou R$ 1,90, para eu pagar minha amiga que me ajudou, as pessoas são muito bondosas, senti que elas queriam me ajudar de verdade", relatou, agradecida.







E com o dinheiro, ela pagou a dívida com a amiga. "Agora estamos quites! Paguei minha amiga com o dinheiro que me enviaram, a conta dela não está mais zerada".