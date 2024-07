Um pinguim foi avistado na praia de Costazul, próximo à Lagoa do Iriry, em Rio das Ostras, Região dos Lagos do Rio de Janeiro na tarde dessa terça-feira (16/7)

Um pinguim foi avistado na praia de Costazul, próximo à Lagoa do Iriry, em Rio das Ostras, Região dos Lagos do Rio de Janeiro na tarde dessa terça-feira (16/7). A Guarda Ambiental foi acionada para realizar o resgate e cuidar do animal, que estava em condição debilitada.

A presença de pinguins no litoral brasileiro não é incomum durante o outono e inverno, quando esses animais migram da Patagônia em busca de alimentos. No entanto, o pinguim encontrado estava visivelmente desorientado, sugerindo que ele possivelmente se desviou de sua rota migratória, o que levou à sua chegada em estado fragilizado.

Outros resgates recentes incluem um pinguim salvo por praticantes de canoa havaiana na orla de Niterói, na Região Metropolitana, no último sábado (14), e outro resgatado pela Guarda Marítima na rampa de acesso à Avenida Armando Lombardi, próximo à Praia dos Amores, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, também no sábado.

O que fazer ao encontrar um pinguim desorientado?