Criança se emocionou com a chegada do pai ao estúdio

A pequena bailarina Helena viralizou nas redes sociais ao se emocionar com a chegada do pai para uma apresentação. As imagens foram gravadas em um estúdio em Piracicaba, no interior de São Paulo, e compartilhadas pela mãe da menina, Karen Marcelino.

Nas imagens, é possível ver Helena com um semblante triste. A expressão da garota muda completamente com a chegada do pai. “É sobre afeto. As pessoas se identificam”, disse Karen.

Em entrevista ao Metrópoles, a mãe de Helena contou ainda que as pessoas ligaram o vídeo à ausência do pai. Ela explicou que não se trata disso, já que os dois são casados. A filha queria os dois na apresentação.

“Algumas pessoas que assistiram relacionam à ausência de pai, à pensão e a pais separados, mas somos casados. Tem a ver com presença. Ela queria o pai e a mãe na apresentação. Criança é criança”, ressaltou ela.

Além de Helena, Karen e o marido também são pais de outra menina. “Presença é muito importante”, ressaltou ela.