Imóveis na zona oeste do Rio de Janeiro estão em um terreno onde poderia haver apenas uma construção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) retomou a demolição de quatro imóveis construídos irregularmente em uma área de luxo no Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17/7).





Responsáveis pela obra devem ter prejuízo de R$ 4 milhões. Uma das construções era toda feita em madeira, com algumas áreas em alvenaria, segundo a Seop. As construções não tinham licença ou autorização da prefeitura.

Os imóveis formavam uma espécie de condomínio em uma região em que só poderia haver uma casa, ainda segundo a secretaria. "A gente segue firme nesse trabalho com foco no ordenamento urbano e em mitigar os efeitos do crescimento desordenado da cidade", disse um servidor que acompanhou a demolição.





Proprietários haviam conseguido na Justiça suspender a demolição. A liminar foi revogada na última sexta-feira (12) e a derrubada foi retomada nesta quarta. Também participaram da operação agentes da Guarda Municipal, das secretarias municipais de Defesa dos Animais e Assistência Social, da Light e da Iguá Rio.





Imóveis irregulares na Cidade de Deus, na mesma região, também foram demolidos. Pela manhã, a Seop ainda derrubou construções que abrigavam bares e restaurantes na Rua Israel. Os estabelecimentos haviam sido construídos em áreas destinadas à calçada e à rua, obstruindo as vias.

"Em outros dois pontos da comunidade, nas avenidas José de Arimateia e Cidade de Deus, os agentes identificaram várias construções beirando o rio e que estão impedindo a prefeitura de realizar a limpeza, o que contribui para as enchentes na região", informou.