A Polícia Civil do Estado de Goiás deflagrou, na manhã de terça-feira (16/7), nas cidades goianas de Pontalina, Caldas Novas, Abadia de Goiás e Acreúna, operação policial com o objetivo de cumprir cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão contra indivíduos suspeitos de praticar os crimes de tortura majorada, cárcere privado qualificado, estupro de vulnerável e furto qualificado.

Os crimes eram praticados por funcionários de uma clínica clandestina de reabilitação, onde os suspeitos exerciam funções de autoridade e guarda no local. As prisões foram cumpridas, mas dois investigados ainda estão foragidos.

A Polícia Civil divulgou as imagens do preso e dos foragidos para que possa auxiliar no surgimento de novas vítimas e testemunhas que façam o reconhecimento, além de ajudar a localizar os suspeitos foragidos.