Briga por troca de moto termina em morte com tiros na cabeça na Grande BH

A Polícia Militar (PM) procura um homem, de 36 anos, suspeito de matar a tiros um jovem, de 20, no bairro Célvia, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (17/8).

Segundo o boletim de ocorrência, a namorada da vítima relatou que andava de moto com o jovem quando foram parados por dois homens em um Gol prata, por volta de 23h10. Um dos homens, reconhecido pela testemunha, desembarcou do carro e atirou contra a vítima.

Depois dos disparos, o suspeito retornou ao veículo e fugiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do jovem. De acordo com a perícia, todos os tiros atingiram a cabeça da vítima.

Conforme a testemunha, o jovem morto e o atirador tiveram uma desavença devido a uma troca de motos feita entre os dois. Nenhum outro detalhe da possível motivação foi especificado.

Os militares foram até o endereço do atirador e o irmão dele confirmou que o homem havia saído de casa em um Gol prata, mas ainda não tinha voltado.

Aos militares, o irmão também relatou que o suspeito, juntamente do pai deles, já havia o ameaçado de morte. A razão da desavença não foi descrita no documento policial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, o suspeito não foi localizado. A ocorrência segue com a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Vespasiano.