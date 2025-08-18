Corpo de jovem com marca de tiro é encontrado em linha férrea de Betim

O corpo de um jovem foi encontrado com pelo menos uma marca de disparo de arma de fogo em uma linha férrea do Bairro Alvorada, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desse domingo (17/8).

De acordo com o boletim de ocorrência, ele ainda não foi identificado, mas tem aparência de ter 20 anos de idade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte, que ocorreu na Rua Santo Antônio.

Durante o atendimento da ocorrência, um homem se procurou os militares se dizendo tio do rapaz, mas não apresentou documentos e nenhuma prova da identidade da vítima.

A perícia compareceu ao local e o corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade. O caso segue sob investigação da 8ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Betim. Ainda não há indícios da dinâmica e motivação do crime. Nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Corpos abandonados

O encontro do corpo do jovem na linha férrea não foi o primeiro nesse padrão. No dia 5 de agosto, uma terça-feira, o corpo de um homem com aparência de 30 anos foi encontrado coberto com folhas secas e pedras em uma trilha às margens do Rio Paraopeba, perto da rodovia MG-050, no bairro Vianópolis de Betim, com várias marcas de tiros. Na ocasião, a identidade da vítima não havia sido confirmada no boletim de ocorrência.

Na última quinta-feira de julho (31), um outro homem foi encontrado em circunstâncias semelhantes no meio de uma trilha no Bairro Parque do Cedro. Com idade aparente de 30 anos, ele tinha marcas de tiros na cabeça e no peito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já no início de julho, outro corpo foi abandonado em trilha, desta vez no Bairro Granjas Jardim Recreio. Segundo a polícia, a vítima foi morta com vários disparos de arma de fogo e a suspeita registrada no boletim de ocorrência é que o crime tenha ocorrido dias antes, devido à rigidez cadavérica. Nenhuma das três vítimas portava documentos.