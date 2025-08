Corpo coberto com folhas e pedras é encontrado às margens de rio em Betim

O corpo de um homem ainda não identificado, com aparência de 30 anos, foi encontrado coberto com folhas secas e pedras em uma trilha às margens do Rio Paraopeba, perto da rodovia MG-050, no bairro Vianópolis de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (5/8). O caso é mais um em uma sequência de abandonos de corpos em trilhas.

De acordo com boletim de ocorrência, o corpo estava deitado de barriga para baixo, dentro do assentamento Dois de Julho, com marcas de tiros.

Conforme a perícia, o corpo apresentava o início de rigidez cadavérica, indicando que a morte aconteceu horas ou dias antes do corpo ser encontrado.

Perto da vítima, foram encontradas cápsulas, munições e um projétil de calibre .40 milímetros. O celular do homem também foi localizado perto do corpo e foi recolhido para análises.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem era moreno, careca, usava cavanhaque e tinha muitas tatuagens. Sua identidade ainda não foi definida e seu corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML).

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. As investigações seguem com a Polícia Civil.

Abandonos similares

Na última quinta-feira (31/7), um outro jovem foi encontrado em circunstâncias semelhantes na cidade. Com idade aparente de 30 anos, ele estava com tiros na cabeça e no peito no meio de uma trilha no Bairro Parque do Cedro.

Assim como a vítima do Rio Paraopeba, ele também não portava documentos de identificação. Ainda não se sabe se os crimes têm relação.

Já no início de julho, outro corpo foi abandonado em trilha, desta vez no Bairro Granjas Jardim Recreio. Segundo a polícia, a vítima foi morta com vários disparos de arma de fogo e a suspeita registrada no boletim de ocorrência é que o crime tenha ocorrido dias antes, devido à rigidez cadavérica.