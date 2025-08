MG: polícia recupera 2 toneladas de picanha furtada e revendida ilegalmente

O furto de cerca de duas tonaladas de picanha e outras carnes deflagrou uma operação da Polícia Civil nesta terça-feira (5/8) para desestrututar um esquema de venda ilegal desses produtos, em Uberlândia. Uma pessoa foi presa e comerciantes foram conduzidos para prestar depoimentos.



Denúncias feitas ao 9º Departamento da Polícia Civil foram o estopim da investigação, que apurou furtos recorrentes de carne bovina de um frigorífico na cidade do Triângulo Mineiro. A Vigilância Sanitária do município também acompanhou o trabalho.



Houve diligências em estabelecimentos como mercados e açougues suspeitos de receptação e venda da carne desviada. Neles, as peças de picanha furtadas estariam sendo comercializadas por preços abaixo do praticado no mercado.



Parte das cargas furtadas foram identificadas e apreendidas, sendo a maior quantidade em um único comércio, no bairro Tocantins, na Zona Oeste de Uberlândia.



Um homem de 44 anos foi detido em flagrante pela receptação de parte das carnes furtadas e envolvimento com o comércio ilegal. A carne furtada foi restituída à empresa vítima dos crimes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A investigação prossegue para identificação de demais envolvidos no esquema criminoso e outros receptadores.