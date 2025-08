Suspeito de tentar matar por divergência política é preso em Córrego Fundo

Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (5/8), em Córrego Fundo (MG), na Região Centro-Oeste do estado, suspeito de tentar matar a tiros um homem de 34 anos, em decorrência de divergências políticas.

O crime aconteceu em 28 de maio deste ano. Na ocasião, a vítima dirigia seu carro e foi alvo de disparos de arma de fogo. O suspeito também estava em um automóvel quando realizou a abordagem criminosa.

A vítima foi ouvida e identificou o agora investigado. O jovem preso nesta terça-feira alegou que os disparos ocorreram em legítima defesa, pois o homem teria atirado primeiro.

“Após o crime, o suspeito se escondeu, motivo pelo qual foi representada sua prisão cautelar”, explicou a Polícia Civil, acrescentando que a investigação foi encerrada com o indiciamento do jovem por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Agora, o inquérito segue para o Ministério Público.

Durante as investigações, o carro utilizado pelo suspeito no dia do crime foi apreendido. “O veículo apresentava marcas de disparos de arma de fogo no para-brisa”, informou a instituição policial, sem especificar se foi apurada a origem dos tiros no carro do suspeito, que alegou legítima defesa. Detalhes sobre a divergência política entre os envolvidos não foram repassados.

