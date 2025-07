BH: irmãos vingam morte de integrante do Comando Vermelho e matam rival

Um homem de 29 anos foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (11/7) no Bairro Leonina, Região Oeste de Belo Horizonte (MG). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele é irmão de um homem envolvido com o tráfico de drogas e suspeito de envolvimento no homicídio de um membro do Comando Vermelho.

Uma equipe da PM foi abordada durante patrulhamento no Morro das Pedras por um morador, não identificado, que ouviu disparos de arma de fogo. Nenhuma chamada foi feita para o 190.

Os militares encontraram a vítima caída na Rua Azeredo Filho, sem sinais vitais, às 22h05. Moradores informaram que os tiros ocorreram cerca de 20 minutos antes da chegada da viatura.

Uma testemunha relatou que caminhava com a vítima em um beco da rua, quando dois homens armados se aproximaram. Um deles estava com um revólver calibre 38, enquanto o outro portava uma pistola 9mm.

Ainda segundo a testemunha, os dois autores abordaram a dupla. Ao perceber que seria alvo, a vítima tentou correr, mas foi atingida pelos disparos e caiu no chão. A testemunha não se feriu.

Dois irmãos são suspeitos

Levantamentos do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) apontaram dois irmãos como suspeitos. Eles foram reconhecidos pela testemunha por meio de fotos de arquivo. Eles têm 26 e 17 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, a perícia identificou nove perfurações por arma de fogo no corpo da vítima. O rabecão foi acionado e removeu o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.

Os suspeitos não foram localizados até o fim da ocorrência. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.