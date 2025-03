Homem faz filhos reféns depois de briga com companheira, em BH

Um homem foi preso depois de manter reféns dois filhos, de cinco e oito anos, dentro de um apartamento no bairro Leonina, na Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (12/3). A negociação durou horas e contou com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Informações iniciais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) indicam que o homem estava em surto por uso de drogas e havia agredido a mãe das crianças onde moravam, na Rua Quatro de Maio. Neste momento, a mulher decidiu pedir ajuda a um vizinho quando o homem se trancou no imóvel com as crianças e se recusou a liberá-las.

Ainda segundo a PM, as negociações duraram horas e foram coordenadas por uma equipe do BOPE. Inicialmente, a equipe policial foi informada que o suspeito estava armado, mas, quando as crianças foram liberadas, nenhuma arma foi encontrada.

O homem foi preso em flagrante e segue sob os cuidados da Polícia Civil de Minas Gerais.

Matéria em atualização.