Homem agride colega com canivete em briga por litro de pinga

Um homem, de 43 anos, foi preso por agredir um colega com golpes de canivete durante uma briga por um litro de pinga na noite dessa segunda-feira (10/3), em Joanésia, no Vale do Rio Doce.

A Polícia Militar foi acionada com a informação de que ocorria briga entre dois indivíduos aparentemente embriagados. Durante a ação, os militares conseguiram imobilizar e desarmar um dos envolvidos, que portava um canivete.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital com cortes profundos no queixo, pescoço, braço e costas.

O suspeito da agressão relatou que foi agredido com um tapa no rosto, momento em que ele sacou o canivete e golpeou repetidamente a vítima.

A vítima relatou que estava bebendo com o suspeito quando os dois se desentenderam por causa de uma disputa por um litro de pinga.

O suspeito, que também apresentava escoriações, recebeu atendimento médico e foi encaminhado para a delegacia. O canivete usado no crime foi apreendido.

A vítima, que não teve a idade divulgada, ficou na observação da unidade hospitalar e não corre risco de morrer.