Funcionário de mineradora é baleado durante intervalo de serviço em BH

Um funcionário de uma empresa de mineração foi baleado durante o intervalo do serviço na madrugada desta terça-feira (11/3), no bairro Vale do Jatobá, Região do Barreiro de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o funcionário, de 36 anos, foi encontrado caído dentro da guarita da empresa com um ferimento de disparo de arma de fogo no peito. Ele foi socorrido para a UPA Barreiro e, logo em seguida, transferido para o Hospital João XXIII. Por causa do ferimento, a polícia não conseguiu recolher o depoimento da vítima.

Testemunhas relataram que o homem estava fazendo o horário de descanso quando escutaram barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo. Pouco depois, uma senhora que passava pela rua afirmou que havia um homem passando mal caído na grama.

Os colegas levaram a vítima até a guarita da empresa e acionaram a Polícia Militar.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima tem passagens pelo sistema penitenciário, mas o documento não cita por quais motivos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi passado para a Polícia Civil, que vai investigar o caso.