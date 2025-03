Pescador é preso suspeito de assassinato em lanchonete em Minas

Um homem, de 33 anos, foi assassinado a tiros dentro de uma lanchonete no centro da cidade de Tumiritinga (MG), no Vale do Rio Doce. O crime foi registrado no domingo (9/3).

Segundo o boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança mostraram um ‘clarão’, típico de acionamento de munição, e, logo em seguida, uma pessoa caiu ao chão. Uma denúncia informou aos militares que um pescador, de 28 anos, era o mandante do crime.

Na casa do suspeito, ele afirmou que teve uma discussão com a vítima, mas que o autor dos disparos foi um homem, de 37 anos, conhecido como ‘Nego’. A PM mostrou imagens do circuito de segurança, onde o pescador é visto com uma arma de fogo nas mãos.

Questionado mais uma vez, o suspeito afirmou que estava no local quando a vítima disse a ele que não o queria ali. Os dois começaram a discutir e o suspeito pegou a arma, do tipo garrucha, da cintura da vítima.

O pescador ainda afirmou que foi ao banheiro quando ouviu os disparos de arma de fogo e não conseguiu visualizar o autor. Ele escutou de terceiros que Nego havia atirado. Depois do crime, o pescador fugiu em direção ao Rio Doce com a garrucha.

Uma testemunha relatou que presenciou a discussão entre a vítima, o pescador, Nego e outras pessoas, mas que não viu quem foi o responsável pelos disparos.

A perícia foi acionada e constatou dois disparos no pescoço da vítima. Seis munições calibre 38, que estavam nas mãos da vítima, e um aparelho celular foram recolhidos do local. A garrucha foi localizada e apreendida.

O pescador recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia. O suspeito conhecido como Nego ainda não foi encontrado.