Cidades de MG registram as duas maiores temperaturas do país

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

As cidades de Coronel Pacheco e São Romão, nas regiões da Zona da Mata e Norte de Minas Gerais, registraram as duas maiores temperaturas do país nessa segunda-feira (11).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios registraram, respectivamente, 38,4ºC e 38,1ºC, ocupando o primeiro e segundo lugar da lista.

Os termômetros de Três Lagoas (MS) também bateram 38,1ºC, ocupando o terceiro lugar do ranking. Já Alfredo Chaves (ES) registrou 37,9ºC.

As altas temperaturas em Minas ocorrem em meio à chegada de uma frente fria no Sul do estado. A condição climática não tem força o suficiente para trazer o frio, mas diminui o calorão em algumas regiões, além de causar chuva.

Previsão do tempo em MG

Segundo a previsão meteorológica, a frente fria favorece o aumento de nebulosidade e precipitações nas regiões Sul e Zona da Mata. A tendência é que o estado apresente instabilidade nos próximos dias, inclusive na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No entanto, as temperaturas seguem elevadas em todas as regiões mineiras.

A previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais regiões, a terça será de céu claro a parcialmente nublado. Além da Grande BH, as regiões Oeste, Triângulo e Alto Paranaíba podem ter pancadas de chuva isoladas.

Lista das maiores temperaturas de segunda (10)