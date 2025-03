Mulher morre em acidente entre dois carros na Zona da Mata

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher de 40 anos morreu num acidente envolvendo dois carros no quilômetro 20 da BR-267, próximo ao trevo de Argirita, na Zona da Mata de Minas Gerais. Ela era passageira de um dos veículos. Seis pessoas ficaram feridas.

A batida frontal ocorreu por volta de 21h, na noite de quinta-feira (6/3). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas das vítimas estavam em estado grave, uma com fratura na perna e virilha e outra com pneumotórax. As outras quatro sofreram ferimentos leves.

O motorista de 38 anos do carro onde estava a vítima fatal teve fratura de fêmur esquerdo; uma mulher de 63 anos sofreu pneumotórax; um menino de 7 anos teve ferimentos leves; e um homem de 68 anos sofreu ferimentos leves.

No outro veículo estavam dois homens. O motorista, de 29 anos, e um passageiro, de 34 anos. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão esclarecidas depois que a polícia tome depoimentos e a perícia conclua o laudo. Além do Corpo de Bombeiros, equipes de resgate do Samu estiveram no local.

