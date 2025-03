MG: Capotamento duplo deixa mulher com suspeita de trauma na coluna

Um acidente com dois carros capotados deixou seis pessoas feridas na BR-040, no município de Barbacena, na Região Central de Minas Gerais, na tarde dessa quarta-feira (5/3). Uma das pessoas feridas foi resgatada em uma maca com suspeita de trauma na coluna, com possibilidade de dano neurológico.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no acidente, um dos carros, um Toyota Etios HB Cross, saiu da pista e desceu uma ribanceira de cerca de 12 metros de altura. O veículo caiu em um córrego com as rodas pra cima.

Neste primeiro carro, estavam duas ocupantes, que foram resgatadas por uma equipe da EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, e por voluntários, com apoio dos bombeiros. Elas estavam conscientes e orientadas.

Uma das mulheres foi içada em uma maca especial de imobilização, com suspeita de trauma raquimedular – quando uma fratura na coluna pode levar a danos neurológicos. A outra vítima foi removida do veículo com escoriações leves. Ambas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Barbacena por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O segundo veículo, um VW Nivus, capotou e parou na pista, também com as rodas para cima. As quatro pessoas que estavam no carro conseguiram sair do veículo. Três tiveram ferimentos leves e uma foi encaminhada a um hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado.

A faixa da direita da rodovia foi interditada para atendimento da ocorrência. A dinâmica do acidente ainda não foi definida.