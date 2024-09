Acidente com carreta complica trânsito na BR-040 na manhã desta segunda-feira (16/9)

Um acidente envolvendo uma carreta complica o trânsito na BR-040, em Barbacena, Região Central de Minas, na manhã desta segunda-feira (16/9).





Segundo a EPR Via Mineira, concessionária que administra a pista, o acidente aconteceu na altura do km 717. A carreta bateu contra a barreira de divisão da rodovia.





Uma pessoa foi resgatada em estado moderado e foi atendida pelas equipes de socorro da concessionária.

O fluxo de veículos no sentido Juiz de Fora está parcialmente interditado e a lentidão é de dois quilômetros. A EPR Via Mineira orienta aos motoristas que redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho.





Em outro ponto da BR-040

Ainda na BR-040, no km 565, em Nova Lima, o trânsito está lento devido a uma batida frontal envolvendo três veículos. Há registro de lentidão de quatro quilômetros no sentido Juiz de Fora e três quilômetros no sentido BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Não há interdição no local. Uma vítima em estado leve foi atendida pelas equipes de socorro da concessionária.