Três pessoas, de idade entre 36 e 63 anos, morreram e três ficaram feridos em um acidente envolvendo dois carros de passeio nesse domingo (15/9), na BR-352, em Abaeté, Região Central de Minas.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo Toyota Corolla seguia na pista sentido centro de Abaeté quando o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a contramão.





O condutor do carro Volkswagen Gol, que seguia no sentido contrário, jogou o veículo para a esquerda para evitar a batida frontal, mas o motorista do Corolla retornou para a mão de direção e bateu transversalmente com o Gol.

Os ocupantes do Corolla, com idades entre 33 e 40 anos, foram encaminhados para atendimento médico em um hospital de Abaeté com ferimentos leves.

Os três passageiros do Gol morreram no local. A perícia foi acionada e, depois dos trabalhos de praxe, liberou os corpos para a funerária de plantão.