Parklets já integram 272 pontos da capital mineira, com 26 instalados em 2023 e outros 13 entre janeiro e junho deste ano. PÚBLICO APROVA INICIATIVA, QUE FAVORECE ESPECIALMENTE NO CALOR

Sabe aquela área reservada com mesas e cadeiras que ocupa vagas de estacionamento das ruas e próximos aos comércios de Belo Horizonte? São os parklets, estrutura pública presente em 272 pontos da capital mineira e que, segundo especialistas, representam a tendência do urbanismo moderno, que procura valorizar o fluxo de pedestres em detrimento aos carros.



E a adesão dos parklets só tende a crescer, visto que os dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) revelam que a cidade recebeu 26 parklets em 2023, e até junho deste ano, 13 já foram instalados. Uma aprovação também vista pelo dono do Café Palhares João Lúcio Ferreira, que desde que aderiu ao parklet, em dezembro do ano passado, viu o movimento crescer bastante no estabelecimento.



“Antes trabalhava pouco, agora estou trabalhando dobrado. Aumentou mais seis funcionários, já que o movimento cresceu, e agora preciso atender do lado de fora. Então, economicamente foi muito bom”, destaca. Antigamente a fila no Café Palhares era extensa. Como consequência, algumas pessoas desistiam de esperar. Porém, com os parklets, o número de evasão diminuiu. “O mineiro já gosta de ficar na rua, às vezes dentro do café está vazio e lá fora está lotado”, relata o dono Café Palhares.



Percepção reforçada pela cliente fiel do Café Palhares Meire Cássia Soares. “Depois que foi criado (parklet), super atraiu a população toda que vem pra cá. Às vezes ficava muito cheio, porque é um local muito receptivo para a pessoa poder se alimentar, almoçar e beber. Quando criou esse point aqui fora, só serviu para agregar as pessoas que frequentam aqui”, destaca.



Gustavo Scarpeli Moreira diz que em dias mais quentes a modalidade faz toda a diferença. “É muito agradável ficar aqui fora tomando aquele chopinho, principalmente quando está fazendo muito calor”, brinca o cliente.

Importância ambiental e urbanística

A Subsecretária de Regulação Urbana (SMPU) Lívia Monteiro diz que os parklets são uma forma de propor novos usos para espaços públicos e destaca a importância da estrutura para a paisagem urbana. “Os parklets oferecem uma oportunidade de expansão do espaço público em via pública. Ele troca um lugar que vai ficar ocupado por carros para um lugar que possa ter encontros ou comércios. As ruas ficam mais alegres e as pessoas podem participar da vida urbana”, afirma.



Opinião compartilhada pela arquiteta e urbanista Regina Andrea Martins, integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG). “É uma tendência no urbanismo moderno, não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral, voltar as cidades para as pessoas”, diz.



Como explica Regina, o processo de urbanização antigamente era focado nos veículos, mas a mudança está sendo feita para minimizar os impactos ambientais. “O propósito atualmente é diminuir o número de veículos na cidade. Há pesquisas que comprovam que os veículos são os principais causadores de gases de efeito estufa e de aumento da temperatura”, ressalta.



Por esse motivo, estruturas como estas ou mesmo jardins de chuva, lembra a arquiteta, é uma tendência do urbanismo atual para diminuir as consequências geradas pelas grandes metrópoles. “São lugares de descanso que aumentam a possibilidade das pessoas se apropriarem do espaço urbano, enxergar como um espaço mais voltado para elas”, ressalta.



Perguntada se os parklets são uma transferência de responsabilidade, na qual os proprietários de estabelecimentos privados na capital ficam encarregados de cuidar dos espaços públicos, a PBH explica que ainda é responsável pela gestão urbana da cidade, inclusive, do funcionamento e fiscalização dos equipamentos em questão.



“Isso significa que há um equilíbrio entre o uso comercial temporário dos parklets e a gestão pública do espaço urbano, assegurando que ambos os interesses sejam contemplados dentro do contexto legal. Os parklets serão sempre resguardados ao uso coletivo e, durante certa parte do dia, o empreendedor ganha com a expansão do direito de servir nestes espaços aprazíveis e aumentar, de certa forma, a área de seus estabelecimentos”, destaca a PBH.

Como instalar

Os comerciantes da capital mineira que queiram implementar os parklets devem solicitar o licenciamento, de maneira gratuita, no Portal de Serviços da PBH, que avaliará com órgãos responsáveis do trânsito a possibilidade da instalação da estrutura.



Deverão ser obedecidas regras de distanciamento e posicionamento. Após o licenciamento, cada parklet deve ser gerido e mantido pelo responsável do estabelecimento durante todo o período de vigência do termo de cooperação.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Oliveira