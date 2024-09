O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o motociclista morreu no local do acidente

Um motociclista, de 30 anos, morreu ao cair no Rio das Velhas, em Campinho Baixo, Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (15/9).





A vítima estava na rodovia MG-10, passando por uma ponte sobre o leito do rio, quando perdeu o controle do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem morreu no local do acidente.







De acordo com o Corpo de Bombeiros, a moto ficou submersa e precisou ser retirada pelos militares. As polícias Militar e Civil também estiveram no local.

A perícia foi acionada e os trabalhos de praxe foram realizados. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, onde passará por exames para a constatação da causa da morte.