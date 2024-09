Um idoso de 66 anos foi atacado por um cão da raça pitbull durante uma festa infantil nesse sábado (14/9), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A festa, que contava com a presença de 12 crianças, ocorreu na casa vizinha à do dono do animal, no bairro Braúnas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pitbull saiu da casa onde morava e avançou contra o idoso. Um dos convidados da festa conseguiu imobilizar o cão, segurando-o pelo pescoço para proteger as pessoas que estavam no local.





O animal acabou morrendo por asfixia. As autoridades de segurança agora investigam as circunstâncias que possibilitaram a saída do animal da residência, já que o proprietário não estava presente no momento do incidente e só foi informado após o ocorrido.





O idoso atacado foi levado para uma unidade de saúde para receber tratamento pelos ferimentos no braço. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.





A Polícia Militar de Minas Gerais também esteve no local da ocorrência.