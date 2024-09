As causas do acidentes ainda não são conhecidas

A BR-251 ficou totalmente interditada, na manhã deste domingo(15/9), entre os quilômetros 472 e 474, na serra de Francisco Sá, no Norte de Minas, em função de uma batida entre duas carretas e um veículo de passeio. O acidente deixou uma pessoa ferida.





Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a perícia da Polícia Civil foi acionada para detectar, a partir dos dados colhidos, as causas do acidente. O motorista do carro de passeio que ficou ferido foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital de Francisco Sá.





Este é o segundo acidente grave ocorrido em menos de um mês no mesmo local. No último dia 19 de agosto, um carreta, que transportava um carregamento de coco, e um caminhão prensaram uma Van, provocando a morte de cinco pessoas, três mulheres e dois homens.

Não existe previsão para a conclusão do trabalho de perícia no local do acidente deste domingo.