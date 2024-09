Um grave acidente na MG-060, entre as cidades de Abaeté e Paineiras, na Região Central de Minas Gerais, deixou dois mortos na manhã deste sábado (14/9). Além das mortes, duas crianças, uma de seis meses e outra de quatro anos, também foram socorridas no acidente.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o Fiat Uno em que as vítimas estavam saiu da pista e colidiu com uma árvore no KM 532 da rodovia. Ao chegar no local, os militares encontraram o carro de cabeça para baixo.

O motorista do veículo, de 32 anos, e uma passageira, de 52 anos, morreram no local. Os bombeiros tiveram que usar ferramentas especiais para retirar os corpos que ficaram presos às ferragens.





As duas crianças feridas e a mãe delas, que também estava no veículo no momento do acidente, foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaeté. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e a gravidade dos ferimentos.

As causas do acidente não foram divulgadas.