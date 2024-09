Informações preliminares dão conta que o carro da marca Ford Ka colidiu com uma moto e em seguida capotou, na Avenida Raja Gabaglia, em BH

Uma pessoa ficou ferida ao capotar o carro que dirigia na Avenida Raja Gabaglia, na altura do Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no início da tarde deste sábado (14/9).

Informações preliminares dão conta que o carro da marca Ford Ka colidiu com uma moto e em seguida capotou. O veículo saiu da pista e parou no meio-fio.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atende a ocorrência, depois da colisão e do capotamento o primeiro veículo teria atingido outro carro, que estava estacionado no local.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o motorista já fora do carro. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.