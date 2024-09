O Sabia Não, Uai!, série especial do Estado de Minas sobre curiosidades de Minas Gerais, está de volta para uma quarta temporada cheia de mistérios religiosos, dias de glória e também de esquecimento de pontos turísticos e até um game show para testar seus conhecimentos sobre a história de Belo Horizonte e do nosso estado.





Para quem já se perguntou de onde saem tantas histórias e curiosidades quase esquecidas sobre Minas Gerais, o episódio de hoje é um bônus para mostrar como arquivos do início do século passado, e que fazem parte do acervo dos Diários Associados, são o ponto de partida de pesquisas e descobertas para as reportagens do Sabia Não, Uai!

O rico acervo dos Associados Minas, localizado na Gerência de Documentação e Informação (Gedoc), inclui todas as edições impressas do Estado de Minas, desde a estreia, em 7 de março de 1928; além da coleção completa da revista O Cruzeiro, que começou a circular no fim dos anos 1920 e foi até 1975; das publicações do jornal Diário da Tarde, que circulou de 1930 até 2007; e vídeos digitalizados da TV Itacolomi (1955-1980).

O arquivo do EM tem também a coleção completa da revista O Cruzeiro e das publicações do jornal Diário da Tarde Mannu Meg/EM/D.A Press

O garimpo de histórias e casos importantes e curiosos no arquivo é a primeira etapa de pesquisas mais aprofundadas em livros e em documentos oficiais, além de entrevistas com historiadores e especialistas em diversas áreas de conhecimento.

Pesquisa e rigor jornalístico

Depois dessa etapa, vem as várias versões dos roteiros, dos textos das reportagens – publicadas nas versões digital e impressa do Estado de Minas – e a edição dinâmica e informativa do vídeo de cada episódio. Tudo para que a história chegue até o leitor em vários formatos, mas sempre cheia de detalhes e em uma linguagem simples e descontraída.

O acervo dos Diários Associados inclui todas as edições impressas do Estado de Minas, desde a estreia, em 7 de março de 1928 Mannu Meg/EM/D.A Press

Todos os vídeos desta temporada e das anteriores estão disponíveis nas plataformas de podcast e no canal do Portal Uai no YouTube.

O Sabia Não, Uai!

As reportagens do Sabia Não, Uai! mostram de um jeito descontraído histórias e curiosidades relacionadas à cultura mineira. A produção conta com o apoio do vasto material disponível no arquivo de imagens do Estado de Minas, formado também por edições antigas do Diário da Tarde e da revista O Cruzeiro, e por vídeos digitalizados da TV Itacolomi.

O Sabia Não, Uai! foi um dos projetos brasileiros selecionados em 2023 para participar do programa Acelerando Negócios Digitais, do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), iniciativa apoiada pela Meta e desenvolvida em parceria com diversas associações de mídia (Abert, Aner, ANJ, Ajor, Abraji e ABMD) com o objetivo de atender às necessidades e desafios específicos de seus diferentes modelos de negócios.



