Policiais militares chegaram a socorrer a vítima, que morreu no Hospital Risoleta Neves

No meio da madrugada, tiros foram disparados e alarmaram os moradores da Rua Jorge Francisco Santos, no Bairro 1º de Maio, Região Norte de Belo Horizonte. Encontrado caído na rua, com quatro disparos na cabeça, estava o corpo de um homem de 28 anos, cuja identidade não foi revelada pela Polícia Militar.





No momento em que a PM chegou ao local, a vítima ainda respirava e foi levada para o Hospital Risoleta Neves, na Região de Venda Nova, onde morreu.

As causas do crime são desconhecidas, e a polícia, até o momento, não tem pistas sobre os assassinos.





A única informação que os policiais conseguiram foi que o homem era ligado ao tráfico de drogas e já tinha passagens pela polícia. As testemunhas, que chamaram a PM depois de ouvirem os tiros, não viram quem atirou.

O caso foi registrado na Delegacia de Plantão, na Lagoinha, e está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).