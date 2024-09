Um homem, de 43 anos, foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo na noite desse sábado (8/9), em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, conhecida pelo apelido de Pernalonga, foi encontrada caída em via pública, no bairro Londrina, com diversos disparos na cabeça.





A irmã do homem identificou o corpo e disse que estava na casa da mãe quando escutou os disparos. Ela relatou à polícia que o irmão saiu de casa, perto da cena do crime, sem dizer para onde iria.





Ela ainda afirmou que viu um indivíduo de chapéu indo para o local onde a vítima foi localizada morta, mas não soube dizer quem era.

A perícia foi acionada e constatou três disparos nas costas e diversos na cabeça da vítima. Ao menos 16 estojos de munição calibre .40 foram recolhidos do local.





A vítima, que estava cumprindo pena em regime semiaberto, tinha várias passagens por tráfico de drogas e homicídios.





O caso será investigado pela Polícia Civil.