Polícia localizou arma usada no crime e dois cartuchos intactos dentro do carro do suspeito. Dinheiro e cartões também foram apreendidos

Um homem, de 26 anos, foi assassinado a tiros e teve o corpo carbonizado devido a uma dívida na tarde desse sábado (7/9), em Raul Soares, na Zona da Mata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo a Polícia Militar, populares encontraram um cadáver queimado ao combater um incêndio em vegetação às margens da rodovia estadual MG-329.





Os militares isolaram a área. A perícia constatou que o homem tinha perfurações de arma de fogo no rosto e tórax. Ainda de acordo com a PM, a vítima morava havia poucos meses em Raul Soares.





Depois de levantamentos na região, os policiais conseguiram identificar a pessoa que foi vista por último com o jovem, pouco antes de a vegetação começar a pegar fogo.

Uma operação de cerco e bloqueio foi montada e, no início da noite de ontem, o carro do suspeito foi abordado na na BR-262, no distrito Realeza, também na Zona da Mata.





Ao ser abordado, o homem, de 35 anos, confessou o crime e informou que matou o rapaz devido a uma dívida de R$ 12 mil que a vítima tinha com ele. Dentro do carro do suspeito, a PM localizou a arma usada no crime e dois cartuchos intactos de calibre 38mm.





Foi apreendido o veículo Fiat Toro, que, segundo a polícia, havia sido usado pelo homem para levar a vítima até o local onde ela foi morta.





O suspeito, o veículo e a arma do crime foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Caratinga.