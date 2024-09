Um incêndio de grandes proporções que atingiu o município de Delta, na Região do Triângulo Mineiro, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã deste sábado (7/9). De acordo com o prefeito da cidade, Marcos Roberto Estevam (PMN), os incêndios na região são comuns, mas as usinas raramente dependem do setor público para suprimir as chamas.





“O núcleo sucroenergético tem crescido bastante nessa região, então a usina já tem um plano de ações integrado, e não se depende muito do setor público para estar controlando as chamas quando acontece esse tipo de incêndio”, explica ele ao Estado de Minas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo Estevam, as chamas costumam ser controladas em cerca de uma hora, e a fumaça é frequente.





“Nesse caso, teve alguma fumaça no início, como está tendo todos os dias independentemente do fogo do bagaço, porque as queimadas estão em todas as regiões do Brasil, mas como eles têm esse grupo, as usinas em volta deles também vieram, assim como aviões, para controlar o incêndio”, acrescentou ele.





Uma série de vídeos e fotos do incêndio começaram a circular nas redes sociais, mas o prefeito de Delta também afirmou que “as imagens da internet assustam mais do que o próprio fogo que está acontecendo”, e que, por volta das 17h deste sábado, a situação já estava “bem normal”.





Leia mais: Incêndio de grandes proporções atinge usina de açúcar

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que foram articulados múltiplos recursos da indústria local (caminhões-pipa, brigadistas e aeronaves), por meio do acionamento do plano de auxílio mútuo emergencial (PAME) coordenado pelo Corpo de Bombeiros, o que permitiu uma rápida resposta ao incêndio, organizando uma força-tarefa capaz de controlar o progresso das chamas, causadas por uma pilha de bagaço de cana-de-açúcar de 40 metros de altura.





Segundo os militares, devido às altas temperaturas e à baixa umidade do ar, a pilha de cana adquiriu características que favoreceram sua ignição ao ser submetida a uma fonte de calor.





A Usina Delta, atingida pelo incêndio, publicou uma nota em suas redes sociais afirmando que o fogo está sob controle e que a brigada de incêndio da empresa, parceiros e o PAME agiram rapidamente para garantir a segurança de todos.