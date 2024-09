Ambulância seguia para desfile cívico-militar do Dia da Independência do Brasil em Belo Horizonte quando se envolveu em acidente com carro de passeio

Uma ambulância da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) capotou na manhã deste sábado (7/9) quando seguia para o desfile cívico-militar do 7 de Setembro em Belo Horizonte. O acidente também envolveu um carro particular, e ambos os veículos foram removidos rapidamente. Três pessoas ficaram feridas.





O acidente ocorreu na Avenida Álvares Cabral, na esquina com a Bias Fortes, no Lourdes, na Região Centro-Sul da capital.

Um policial civil de 53 anos, que conduzia a ambulância, ficou levemente ferido e dispensou atendimento médico no local. Já o condutor do veículo de passeio, um homem de 35 anos, e o passageiro do carro, de 30, foram atendidos pela equipe do SAMU e encaminhados para uma unidade hospitalar, não informada pela PCMG.





Em nota, a Polícia Civil afirma que a dinâmica e as causas do acidente ainda estão em apuração.