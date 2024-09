Vídeo mostra filhote de mico resgatado de queimada de parque de Uberlândia

Um filhote de mico foi resgatado do fogo que consome o Parque Estadual do Pau Furado, em Uberlândia. Um vídeo do Corpo de Bombeiros mostra o animal assustado e com sede. Ele foi levado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia para receber cuidados. O fogo na reserva já dura cinco dias.

O filhote de mico foi encontrado desorientado durante o combate ao fogo, em área já queimada com solo ainda quente e chamuscado. O animal não apresentava ferimentos, mas de acordo com os militares da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Araguari, o local não oferecia condições de sobrevivência. Além da falta de alimento, não havia abrigo ou proteção e o mico estava sozinho.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O mico é tão pequeno que coube em uma das mãos do bombeiro. O animalzinhho bebe água em uma tampa de garrafa de água mineral.

"A cada foco de incêndio combatido, estamos não apenas apagando as chamas visíveis, mas também tentando minimizar os danos à vida que floresce e prospera nesses ambientes", informou a companhia dos bombeiros.

A equipe de veterinários do hospital da UFU informou que o filhote pode ter menos de 30 dias de vida, devido ao pouco peso do animal, e ter se perdido dos pais. Ele segue sendo amamentado e está em observação. Não há previsão de soltura do miquinho.

O Hospital Veterinário da UFU tem uma equipe na linha de frente no combate ao fogo que destroi o Parque Estadual do Pau Furado para salvamento e recolhimento de animais afetados pela queimada.

Além de bombeiros e brigadistas do Parque, Polícia Militar, Instituto Estadual de Florestas e voluntários trabalham desde segunda-feira (2/9) para conter a queimada na reserva. Inicialmente, as chamas consumiam a chamada área de amortecimento da local, mas nesta quinta (5/9), o fogo chegou à área de preservação propriamente dita do parque. Não está descartada a possibilidade de fogo criminoso.