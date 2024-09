Uma mulher grávida de nove meses morreu na manhã desta quinta-feira (5/9) em um acidente na AMG-0525, entre as cidades de Itamarati de Minas e Cataguases, na Zona da Mata mineira. A vítima estava dentro de um carro conduzido pelo marido, de 38, que sofreu escoriações leves, informou o Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, testemunhas relataram aos militares que o automóvel seguia em alta velocidade, quando o motorista perdeu o controle do veículo — em trecho situado a 4 km de Itamarati de Minas —, colidiu com uma palmeira à margem da rodovia e capotou.

A gestante foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encontrou a mulher em parada cardiorrespiratória, com traumatismo cranioencefálico e fratura de fêmur. Ela foi retirada do automóvel com auxílio dos militares.

Conforme a assessoria Samu, os profissionais realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar durante o trajeto até o Hospital de Cataguases. Na unidade de saúde, ela foi entubada e veio a óbito pouco depois. Um médico obstetra realizou o parto, mas o bebê já estava morto quando foi retirado.

O marido da mulher foi socorrido pela ambulância da Prefeitura de Itamarati de Minas e encaminhado para o mesmo hospital.