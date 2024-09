Um incêndio de grandes proporções atingiu uma mata no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (5/9). As chamas altas atingiram uma casa que fica de frente para a vegetação.

Militares do Corpo de Bombeiros, que faziam o combate ao incêndio, foram avisados por moradores do bairro de que as chamas atingiram a varanda de uma casa e fizeram o controle do fogo antes que atingisse o restante da residência.

O incêndio ameaçou casas da Rua José Flausino, construídas de frente para a mata. Poucos metros dali ficam uma escola de ensino médio e outra de ensino infantil.

Até a publicação desta matéria, os bombeiros continuam no combate ao incêndio. Por um breve momento as chamas cessaram, mas o fogo voltou a atingir a mata.